Devlet hastanesinden 5 yıldızlı hizmet

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Erman Eker, hastane personelinin en iyi hizmeti vermek için çalıştığını söyledi. Beraberinde Başhekim Yardımcıları Operatör Doktor Mesut Yeşilova, Operatör Doktor Sinan Aslan, Hastane Müdürü Cahit Tezcan, müdür yardımcısı Mesut Akdemir ve teknik personellerle birlikte çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisinde yenileme yapılarak 2 olan doktor sayısını 4'e çıkartıldığını uzman doktorların da acilde gerek duyulduğu an görev almaya başladıklarını belirten Erman Eker, ''Biz Erdemli'ye hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarım ellerinden geldiğince imkanlar dahilinde en iyi hizmeti sunuyorlar" dedi. Önümüzdeki günlerde hastanemizde çok daha güzel şeyler olacak, hedeflerimiz arasında Katarak ameliyatı, anjiyo, gibi daha birçok alanda yenilikler yapmayı amaçlıyoruz diyen Eker, Başhekim Yardımcısı Mesut Yeşilova'nın burun estetiği yapmaya başladığını ifade ederek Mesut Yeşilova'nı Erdemli Devlet Hastanesinde büyük bir yeniliğe imza attığını kaydetti. Erdemli Devlet Hastanesinin Evde Sağlık Himmeti kapsamında eskiden günde 7 hastaya gidilirken, şimdi 50 hastaya gidildiğine dikkat çeken Eker, personelin kendi istirahatlarından fedakârlık ederek Cumartesi, Pazar günleri de hizmet verdiklerini vurgulayarak teşekkür etti. Hastane ile ilgili en fazla şikayetlerden başında hijyen ve temizlik konusu geliyordu diyen Eker, "Temizlikten ve hijyenden asla taviz vermeyerek pırıl pırıl bir ortam sağlıyoruz" dedi. Hastanede anne oteli servisini açtıklarını dile getiren Eker, ''Hamile hastaların hamilelikten, emzirmeye kadar olan süreçte yapılması gereken egzersizleri, uyulması gereken kuralları, bu konuda uzman arkadaşlarımız yardımcı olmaktadırlar" dedi.3 katlı olarak yapımı süren diyaliz, diş ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri hakkında da bilgi veren Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Erman Eker, hedeflerinde yeni yapılan ünitelerin 2020 yılı içinde tamamlayarak hizmete sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Dr. Eker hastanenin yetersiz olan otoparkı için katlı otopark projesini yaptıklarını ve gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.