Melis Sağdıç Tarsus’a imza attı

KADINLAR
Basketbol Bölgesel Ligi'nde (KBBL) lider Tarsus Belediyespor, kadrosunu Melis Sağdıç ile güçlendirdi. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü, Beşiktaş ve Yalova VİP Gençlik Spor kulübünde forma giyen başarılı basketbolcu, takımla antrenmanlara başladı. Asbaşkan Hüseyin Torun, "Teknik adamlarımızla görüşmelerimiz neticesinde mevcut kadrolarımızı güçlendirmek adına eksikliklerini tespit ettiğimiz pozisyonlara uygun oyuncuları transfer ederek sahada iyi mücadele eden sonuca giden ve seyir zevki yüksek takımlar oluşturuyoruz"
diye konuştu.