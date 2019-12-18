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’te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Kilis’te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi
KİLİS Valiliği, Kilis Belediyesi ve Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle başlatılan "Gelin onlara umut olalım" kampanyası kapsamında kentteki 75 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı. Vali Recep Soytürk, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, amaçlarının engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da "gönül belediyeciliği" sloganıyla çıktıkları bu yolda insanları ayrıştırmadan hizmet vermenin gayretiyle çalıştıklarını söyledi. Belediye olarak verilen birçok hizmeti engelli vatandaşların durumlarını gözeterek yaptıklarını anlatan Bulut, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızı kendimizin bir parçası kabul ederek kamu hizmeti sunmaya çalışıyoruz" dedi.
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Kilis’te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi
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