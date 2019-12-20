Kırgızistanlı sanatçıların karma resim sergisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar; Gulnara Musabai, Zhanybek Rai, Ruslan İbraimov, Bakhramzhon Temirov, Azamat Abakirov, Bazarkul Omurkul Uulu, Azizbek Sulaimanov, Duishobek İskakov, Karypbek Ryskeldiev, Murdin Akhmatov ve Sadyk Murzakhanov'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 60 eserden oluşan karma sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Açılışa, Bakan Dr. Faiz Sucuoğlu'nın yanı sıra Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu yılın son 2 haftasında, yani 17-30 Aralık tarihleri arasında kampüsteki sergi salonlarında onlarca sanatçının sayısız eserinin sanatseverlerle buluşacağı toplam 29 sergiyle 2020'yi karşılayacağız" dedi. Sanatçı Zhanybek Rai ise; "Biraz sonra açacağımız sergi ortak çabalarımızın bir sonucudur ve Kırgız ve diğer Türk halkların arasında olan derin bir dostluğun simgesidir. Kırgızistan ressamları olarak böyle bir projenin parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bugün yanımızda olan herkese sonsuz minnettarız. Herkese sağlık ve başarılar dileriz" dedi. Sergi, 27 Aralık tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.