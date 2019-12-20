Mevlana, 746. yılında Erdemli’de anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mevlana'nın 746. ölüm yıl dönümü Mersin'de Kargıpınarı Anadolu Lisesi'nin düzenlediği törenle anıldı. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma etkinliğinde Mevlana ile ilgili bilgiler aktarıldı, sema gösterisi yapıldı öğrenciler şiirler okudu.Mevlana'nın ölümünün 746'ıncı ölüm yıldönümü etkinliklerine ilçe kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti İlçe Sekreteri Fatih Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük. Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.