Adana TEMSA’ya sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA belediye başkanları ile oda başkanları, bankalara olan kredi borçları nedeniyle yönetim tarafından üretimi durdurulan, Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticileri arasında yer alan TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tekrar üretime başlaması için ortak çağrı yaptı. Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen basın açıklamasında Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüklerini belirterek, "Bakanımız bize bu konuda destek verdi" dedi. Bakan Varank'ın TEMSA konusu ile özel olarak ilgilendiğini söyleyen Başkan Kıvanç, "Bakanımız Mustafa Varank ile yaptığım telefon görüşmesinde TEMSA konusunu konuştuk. Bakan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konunun yakın takipçisi olduğunu ve TEMSA'daki sıkıntının biran önce çözüme kavuşması, yeniden üretime geçilmesi gerektiğini bize iletti" şeklinde konuştu. TEMSA'nın Amerika'da ilk 4'te, Avrupa'da ilk 8'de yer alan bir kuruluş olduğunu söyleyen Kıvanç, "TEMSA, yılda 11 bin 500 araç üreten, 66 ülkeye, tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüslerimizi ihraç eden, elektrikli otobüste dünyada önde yer alan üreticilerden biridir. Ayrıca bu kuruluş, 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye'nin en büyük 123'üncü ihracatçı şirketi olarak ülkemizin ve bölgemizin istihdam gücünü artırmış ve cari açığın kapatılmasına da önemli katkı sağlamıştır" dedi.