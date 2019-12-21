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Belen saklı bir cennet

Hataylı turizmciler Başkanı ’ü ziyaret edip ilçedeki tarihi yerleri gezip yetkili ağızlardan bilgi aldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Belen saklı bir cennet
Hatay'da Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün konuğu olan turizmciler ilçeye hayran kaldı. Turizm şirketi sahibi İbrahim Yavuz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hatay BTK ve kentte faaliyet gösteren seyahat acentelerinin sahipleri, Belediye Başkanı İbrahim Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret programının devamında Belen'in gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihi güzelliklerin de tanıtımını yapan Başkan Gül, yaptığı görüşmelerin ardından Hatay'a gelen turistlerin Belen'e uğramaları adına, yapılabilecek çalışmalar üzerine turizmcilerle istişarede bulundu. Tarihi mekanları gezen turizmcilerden tam not alan ve şaşkınlıklarını gizleyememeleri dikkatlerden kaçmayan gezi programının ardından, bugüne kadar buralardan bizlerin bile haberlerinin olmadığını dile getiren turizmciler, küçük dokunuşlarla Belen'de güzel işler çıkarabileceklerini ve bu alanların bir an önce turizme kazandırılması için yetkililerin gerekli çalışmaları başlatmaları gerektiğini ifade ettiler. İ klim koşulları, yer şekilleri veya doğal güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılmasıyla ilçenin ekonomik durumunda ciddi artışlar meydana geleceğine dikkat çeken turizmciler, bugüne kadar yayla turizmiyle anılan bir ilçenin aslında tarihi mekanlarıyla da markalaşabileceğini dile getirdi.

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Belen saklı bir cennet
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