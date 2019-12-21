Erhan ÖZMEN: Bu 100’den Gaziantep

BUGÜN NELER OLDU

Çarşamba günü Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun, Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi meşalesinin yakılışının 98.yıl dönümü.Gaziantep olarak 98.yılda, şehrimizi Gazilik mertebesine taşıyan tarifsiz mücadelenin gururunu yaşıyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyor bir yandan da 2021'e hazırlanıyoruz.25 Aralık 2021 yani Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.100.yıl için şehirde 'Bu 100'den Gaziantep' sloganı ile hazırlıklar başladı.Hedef 2021'e kadar 2 yıl boyunca yeni nesile, tüm Türkiye'ye ve dünyaya bu memleketin nasıl kazanıldığını bu memlekette direnişin nasıl olduğunu anlatmak.Vatan için, toprak için, bağımsızlık için verilen 6317 şehidi anlatacak Gaziantep dünyaya.Bunun için yapılan çalışmalardan biri sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu bile. Ticaret Odamızın başlattığı #şifre6317 hashtag'ı ile binlerce paylaşım yapıldı. Bu da iki yıl boyunca yapılacak çalışmaların küçük bir frag- manı oldu.Adeta ikinci bir Çanakkale Savaşının yaşandığı nüfusunun yarısı şehit, yarısı gazi olan bu şehrin evlatları olarak hücrelerimize işleyen, ruhumuzda var olan mücadele ile devam ediyoruz yola.Eğer ki kaybetseydik o ruhu bugün Gaziantep modelinden, başarılarından, farkından, memlekete yaptığı katkılardan bahsedemezdik.Gaziantep "bu 100'den Gaziantep" oldu.Biz, Şehitkâmil'in, Şahinbey'in, Karayılan'ın torunlarıyız...Tarih değişmiş, şartlar değişmiş olabilir ama vazife hep aynı. Vazife: her şartta mücadele...Bir daha bağımsızlık mücadelesi vermek zorunda kalmamak dileğiyle, aynı unvanı paylaştığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 6317 şehidimizi, gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum.