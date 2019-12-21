Şifreler çözüldü çete çöktü

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Adana'da polis, daha iyi bir yaşam için ülkelerinden göç yollarına düşen 194 göçmenden kişi başı bin 500 dolar alıp, onları İran üzerinden yasadışı yollarla Türkiye'ye sokup, buradan minibüs ve kamyonla gidecekleri yere götürdükleri tespit edilen 18 kişilik çeteyi çökertti.Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü, İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapıp, karayoluyla Ankara ve İstanbul'a gitmek isteyen göçmenlere 'sahte belge' temin ederek, kişi başına bin 500 dolar alan 18 kişilik bir çeteyi açığa çıkarttı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda çete, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Çetenin, dinlemelere karşı kendi aralarında 'şifreli bir dil' geliştirdiğini belirleyen polis, söz konusu teknik takip sonucu şifreleri tek tek kırdı; insan kaçakçılarının tüm bağlantılarını da deşifre etti. Buna göre; Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu göçmenlere Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'yeşil ağaç', Diyarbakır'da 'otomobil', Adana'da da 'siyah araba' şifresi konulduğu tespit edildi.Polis, tüm bu bilgiler ışığında 17 Aralık'ta operasyon için düğmeye bastı. Adana merkezli Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye'de daha önce belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak şok baskınlar düzenlendi. Çetenin, 5 aylık süreçte daha iyi bir yaşam umuduyla kandırdığı 194 göçmen yakalanırken, 291 bin dolarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.