Melih ABİ: Alt yapısız Adana yağmura kötü yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın evlerinden tutun yollarına kadar her yeri perişan.Biraz yağmur yağdı, ortalık birbirine girdi.Yollar kapandı, trafik tıkandı.İnsanlar işlerine geç kaldı.Adana'nın her şeyi yazlık.Bu tür havalara alışkın değiliz.Allah'tan valilik erken davrandı da okulları tatil etti.Yoksa çor çocuk yağan yağmuru olduğu gibi yiyecek sonra da hastalanacaktı...Adana iyi yönetilse bu tür yağmurlar vız gelir tırıs gider.Yollar su gölüne dönmez, akarlardan yerin altına giderdi.Ama nerdeee.Şimdi ki yönetim değil uzun zamandan beri gelen yönetim alt yapıya önem vermedi.Böyle olunca da biraz yağmur yağınca yollar göle dönüyor.TARSUS'TAN bir grup esnafın isteği var.Özellikle de Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'dan talep ediyorlar.Esnaf, "Hz. Danyal (a.s) makamı şerifinin yanındaki alanın bir Gül Bahçesi olacağına inanıyoruz.O meydan boş kalacağına çeşitli güller, ağaçlar dikilir, kamelyalar konulur ve çok güzel olabilir.Bu konuda bizim üzerimize de ne görev düşüyorsa, biz de bu işe destek olmaya, destek vermeye hazırız" diyorlar.Başkan Bozdoğan'a duyurulur.Tarsus'u güzelleştirmek elinizde.Esnafın sesine kulak verirseniz, Tarsus güzelleşir.Bu da biraz çalışmayla olur.