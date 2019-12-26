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Benzersiz lezzet şimdi ’da!

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Benzersiz lezzet şimdi Adana’da!
Türkiye'nin ilk pizza zincirlerinden, birçok ilke ve yeniliğe imza atmış Terra Pizza, Adana'da açtığı ilk şubesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. 25. yılına girerken geniş kapsamlı bir büyüme, genişleme ve kurumsallaşma süreci başlatan Terra Pizza, Ziyapaşa'da açılan yeni şubesinde tüm Adanalılara "Gel beraber olsun" diyor. Terra Pizza CEO'su Emre Kurtoğlu Terra Pizza'nın Adana'daki yatırımlarıyla ilgili: "Çeyrek asıra yaklaşan geçmişe sahip, hikayesi olan ve bugüne kadar pek çok kişiye dokunan bir marka olarak ilk günden beri her zaman yenilikçi ve başarılı olmayı amaçladık. Bu yolda ilerlemeye de devam ediyoruz. Gel beraber olsun sloganımız ile tüketicilerimizi pizzalarımızı deneyimlemeye, paylaşmaya davet ettik. Sponsorluk çalışmamız ile Terra Pizza'yı en çok konuşulan markalardan biri haline getirdik. Şimdi de yatırımlarımız ile Türkiye'nin dört bir yanındaki pizza severlerle buluşuyoruz" dedi.
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Benzersiz lezzet şimdi Adana’da!
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