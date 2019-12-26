Bilim insanı Sezgin HKÜ’de anıldı

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PROF.Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Fuat Sezgin'in kütüphanesindeki kitapları Türkiye'ye bağışladığını belirterek, "Almanlar kitapların üçte ikisine el koydu, şu an vermiyorlar. Vakıf olarak onun mücadelesini yapıyoruz." dedi. Gaziantep'te İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Sezgin'in 94 yaşına kadar okumaktan ve araştırmaktan vazgeçmediğini söyledi. Sezgin'in 1960 yılında İstanbul Üniversitesinden atıldığını anımsatan Çetinkaya, siyasetle alakası olmayan, apolitik bir insanın atılmasının kafa karıştırdığını belirtti. Sezgin'in Müslümanların, bilimler tarihindeki muazzam yerleri bilmediklerini ya da yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık kompleksi içinde olduğunu söylediğini aktaran Çetinkaya, onun 94 yaşına kadar atalarının tarihindeki muazzam yerleri göstermek ve öğretmek için çalıştığını kaydetti. Fuat Sezgin'n 60 yıl boyunca Almanya'da biriktirdiği kütüphanesini Türkiye'ye bağışladığını söyleyen Çetinkaya, "Arap ülkeleri hocamızın 60 yıllık kütüphanesi için 1 milyar dolar civarında para teklif ettiler ama hocamız hiçbir ücret talep etmeden Türkiye'ye bağışladı. Almanlar, kitapların üçte ikisine el koydu, şu an vermiyorlar. Vakıf olarak onun mücadelesini yapıyoruz" dedi. Çetinkaya, "Hocamızın çok yoğun bir temposu vardı. Şimdi de yaşıyormuş, yukarılardan talimat veriyormuş gibi çalışmalarımız devam ediyor. Onun yolundan ilerlemek istiyoruz" dedi.