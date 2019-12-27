DSİ bölgeden Silifke ırmak boyunda inceleme

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deSilifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, hayata geçirmeyi planladıkları projelerin gerçekleştirilmesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma yaparak çalışacaklarını açıkladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Adana Bölge Müdür Yardımcısı Cengizhan Kılıçarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Semih Yılmaz, Plan ve Proje Müdürü Mustafa Aydan'la birlikte Göksu ırmağı sahil şeridinde bir inceleme yapan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, ırmak kenarına yapacakları bazı projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.