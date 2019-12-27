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’nde sağlık konferansı

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Mersin Üniversitesi’nde sağlık konferansı
Mersin Üniversitesi'nde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kız öğrencilerine yönelik kadın ve sağlık konusunda konferans düzenlendi. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Asiye Çelebi, kız öğrencilerin merak ettikleri soruların yanıtlanmasının yanı sıra kendi kendine meme muayenesi, kadınlarda sık görülen kanserler ve üreme sağlığı konularında bilgi verdi. Konferansın sonunda bölüm öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Gülten Acar tarafından Asiye Çelebi'ye teşekkür belgesi verildi.
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Mersin Üniversitesi’nde sağlık konferansı
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