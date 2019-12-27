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Toysal: Bol bol bonusumuz var

teknik direktörü Toysal, “Cebimizde ciddi bir bonus biriktirdik” dedi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Toysal: Bol bol bonusumuz var
TFF 1. Lig'de en yakın rakibine attığı 8 puan farkla liderliğini sürdüren Hatayspor, 17. haftada yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söylerken Bursaspor'un da iyi bir takım olduğuna vurgu yaptı. Toysal, camia olarak bu maçtan beklentilerinin yüksek olduğunu yineledi. Ligin ilk yarısındaki son maçı da kayıpsız geçmek istediklerini belirten Toysal, "Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik. Biz bu bonusu Bursaspor müsabakasında dağıtmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY İŞİ SIKI TUTUYOR
Ligin 2. yarısında büyük bir yarış olacağını bilen Bayram Toysal ilk yarıyı da falibiyetle kapatmak için işi sıkı tutuyor. Bursa4dan alınacak 3 puan ile devre arasına girmek Hatay'da herkesin tek hedefi.
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Toysal: Bol bol bonusumuz var
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