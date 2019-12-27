Toysal: Bol bol bonusumuz var

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de en yakın rakibine attığı 8 puan farkla liderliğini sürdüren17. haftada yarın deplasmanda karşılaşacağımaçı hazırlıklarını tamamladı.nde teknik direktöryollarına emin adımlarla devam ettiklerini söylerken Bursaspor'un da iyi bir takım olduğuna vurgu yaptı. Toysal, camia olarak bu maçtan beklentilerinin yüksek olduğunu yineledi. Ligin ilk yarısındaki son maçı da kayıpsız geçmek istediklerini belirten Toysal,ifadelerini kullandı.Ligin 2. yarısında büyük bir yarış olacağını bilen Bayram Toysal ilk yarıyı da falibiyetle kapatmak için işi sıkı tutuyor. Bursa4dan alınacak 3 puan ile devre arasına girmek Hatay'da herkesin tek hedefi.