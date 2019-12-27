Toysal: Bol bol bonusumuz var

TFF 1. Lig'de en yakın rakibine attığı 8 puan farkla liderliğini sürdüren Hatayspor,
17. haftada yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor
maçı hazırlıklarını tamamladı. Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'
nde teknik direktör Bayram Toysal
yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söylerken Bursaspor'un da iyi bir takım olduğuna vurgu yaptı. Toysal, camia olarak bu maçtan beklentilerinin yüksek olduğunu yineledi. Ligin ilk yarısındaki son maçı da kayıpsız geçmek istediklerini belirten Toysal, "Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik. Biz bu bonusu Bursaspor müsabakasında dağıtmak istemiyoruz"
ifadelerini kullandı.
HATAY İŞİ SIKI TUTUYOR
Ligin 2. yarısında büyük bir yarış olacağını bilen Bayram Toysal ilk yarıyı da falibiyetle kapatmak için işi sıkı tutuyor. Bursa4dan alınacak 3 puan ile devre arasına girmek Hatay'da herkesin tek hedefi.