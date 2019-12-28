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Engelli arkadaşlarını sevindirdiler

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Engelli arkadaşlarını sevindirdiler
OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesinde, özel eğitim uygulama okulunda okuyan engelli öğrenciler, harçlıklarından artırdıkları parayla başka bir okulda okuyan engelli bir çocuğa hayal ettiği bisikleti hediye ettiler. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli Bülent Can, yeğeninin okuduğu okulda okuyan işitme engelli Gökhan Bozan'a hayal ettiği bisikletin alınması için para toplandığını öğrendi. Can'ın çalıştığı okuldaki öğrenci ve öğretmenlere durumu anlatması üzerine öğrenciler, kendi harçlıklarını biriktirerek engelli arkadaşlarının hayaline kavuşmasını istedi. Velilerin de desteğiyle alınan bisiklet, Gökhan Bozan'a hediye edildi.
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Engelli arkadaşlarını sevindirdiler
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