Hayvanat Bahçesi kışa girdi

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Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kış hazırlıklarını tamamlayarak tropikal iklimde yaşayan hayvanların kış bölümlerine aldı. Kışlık barınaklar hayvanların doğal ortamlarına yakın sıcakların sağlanması için özel ısıtıcılarla belirli bir sıcaklıkta tutuluyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 325 türden 7 bin 100 hayvan bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, özellikle Afrika kökenli hayvanların kışlık barınaklarını ısıtmaya başladıklarını söyledi. Özsöyler, "Fil, zürafa, aslan, leopar, jaguar ve yılan gibi hayvanların ısınmaları gerekiyor. Bunun için barınak sıcaklığının üstten ve alttan radiant cihazlarla hayvan türüne göre 25-30 derece arasında tutuluyor" dedi. Hayvanat bahçesi sakinleri için enerji verici ve protein yönünden zengin losyonlar hazırladıklarını belirten Özsöyler, "Filler ve zürafaların yemek öğünlerinde de kışın yüksek enerji verecek kuru üzüm ve incir gibi besinlerle besliyoruz. Diğer hayvanlarımıza da vitamin ve mineral yönünden zengin takviyeler yapılıyor" diye konuştu. Yaz aylarında, özel bölmelerinde açıkta ziyaret edilen hayvanların kış mevsiminde ise kışlık barınaklarda ziyaret edilebileceğini söyleyen Özsöyler, "Bu yıl hayvanat bahçemizi, 4,5 milyon kişi ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir ilgi var. Ayrıca komşu ülkelerden de misafirler geliyor. Bu hem hayvanat bahçesinin tanıtımına hem de yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor" dedi.