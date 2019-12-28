TÜROFED yönetimine Adana’dan üç kişi seçildi

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TÜRKİYE'NİN konaklama sektöründe en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) 6'ncı Olağan Genel Kurulu Antalya'da yapıldı. Tek liste ile seçime gidilen genel kurulda Sururi Çorabatır TÜROFED'in yeni başkanı seçildi. Yapılan seçimde Tayyar Zaimoğlu TÜROFED Yönetim Kurulu asil üyeliğine, Ali Doğan Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine, Can Akşit Disiplin Kurulu asil üyeliğine seçildi. Türkiye genelinde 15 bölge birliği ve 3 bine yakın üyesi bulunan TÜROFED'in yönetimine Adana'dan üç önemli ismin yer alması büyük sevinç yaşattı. Tayyar Zaimoğlu "TÜROFED çatısı altında Çukurova Bölgemizi üç kişiyle temsil edeceğiz, bölgemiz turizminin gelişmesi ve daha iyi tanıtılması için yeni projeler yapmaya devam edeceğiz" dedi. TÜROFED'in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Başkan Sururi Çorabatır, yönetim kurulu üyeleri Erkan Yağcı, Burhan Sili, Tayyar Zaimoğlu Birol Akman, Halit Ergül, Halil Özyurt, Gazi Murat Şen, , Mehmet İşler, Bülent Uysal, Mete Akcan, Bülent Bülbüloğlu, Ersin Yazıcı, Yakup Dinler, Tacettin Özden, Murat Toktaş, Kaan Kaşif Kavaloğlu'ndan oluşuyor.