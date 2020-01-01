Yıldızlar İskenderun’dan yükselecek

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ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Spor Tesisleri Yatırım Protokolü imza törenine katıldı. Kasapoğlu, İskenderun'da gelecek nesiller için çok önemli yatırımları hayata geçirmenin çabasını verdiklerini belirtti. Bir takım eksikliklerinin olduğunu dile getiren Kasapoğlu, her karış toprağına hizmet edeceklerini belirtti. Hatay Stadı inşaatını gezdiklerini belirten Kasapoğlu, stadın hemen hemen bitme noktasına geldiğini, önümüzdeki sezondan itibaren stadın Hatay'a, spor camiasına hayırlar getirmesini diledi.
İlçeye yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi aktaran Kasapoğlu, sadece futbolda değil, bütün branşlarda desteklerinin olacağını, mevcut yüzme havuzunu modernize etmenin yanında bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu yapacaklarını, 10 mahalle tipi futbol sahasını, 5 çok amaçlı mini basketbol sahasını ve 2 antrenman spor salonunu ilçeye kazandıracaklarını kaydetti.