Yıldızlar İskenderun’dan yükselecek

BUGÜN NELER OLDU

ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Spor Tesisleri Yatırım Protokolü imza törenine katıldı. Kasapoğlu, İskenderun'da gelecek nesiller için çok önemli yatırımları hayata geçirmenin çabasını verdiklerini belirtti. Bir takım eksikliklerinin olduğunu dile getiren Kasapoğlu, her karış toprağına hizmet edeceklerini belirtti. Hatay Stadı inşaatını gezdikleriniİlçeye yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi aktaran Kasapoğlu, sadece futbolda değil, bütün branşlarda desteklerinin olacağını, mevcut yüzme havuzunu modernize etmenin yanında bir tane de yarı olimpik yüzme havuzu yapacaklarını, 10 mahalle tipi futbol sahasını, 5 çok amaçlı mini basketbol sahasını ve 2 antrenman spor salonunu ilçeye kazandıracaklarını kaydetti.