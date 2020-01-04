Asırlık çınar eski günlerini arıyor

4 yıllık mazisi ile bir zamanlar'de büyük takımların korkulu rüyası olanyeni adı İçel İdmanyurdu ile eski günlerini arıyor.Bu sezondan sonra ekonomik ve yönetim krizi yaşamaya başlayan kırmızı şeytanlar, bir sonraki yıl'e düştü.Normal şartlarda 3'üncü Lig'de mücadele etmesi gereken'na, FIFA'dan bir ceza daha geldi. Gelen cezalar nedeniyle önce'e ardından da'e düşürülen, 55 yıl sonra amatör ligde mücadele etmeye başladı.Kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduran yöneticiler yeni bir formül aramaya başladı.Yeni adıile BAL'da yola devam eden kırmızı şeytanlarda hedef önce 3'üncü Lig'e ardından'e çıkmak.

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