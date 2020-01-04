Asırlık çınar eski günlerini arıyor

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4 yıllık mazisi ile bir zamanlar Süper Lig
'de büyük takımların korkulu rüyası olan Mersin İdmanyurdu
yeni adı İçel İdmanyurdu ile eski günlerini arıyor. 2013-2014 sezonunda 28 yıllık hasrete son vererek Süper Lig'e çıkan Mersin İdmanyurdu iki sezon sonra yeniden 1'inci Lig'in yolunu tuttu.
Bu sezondan sonra ekonomik ve yönetim krizi yaşamaya başlayan kırmızı şeytanlar, bir sonraki yıl TFF 2'nci Lig
'e düştü. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta istediği sonuçları alamayan Mersin İdmanyurdu, aldığı puan silme cezaları nedeniyle haftalar önce küme düştü.
Normal şartlarda 3'üncü Lig'de mücadele etmesi gereken Mersin İdmanyurdu
'na, FIFA'dan bir ceza daha geldi. Gelen cezalar nedeniyle önce Bölgesel Amatör Lig
'e ardından da Süper Amatör Lig
'e düşürülen Mersin İdmanyurdu
, 55 yıl sonra amatör ligde mücadele etmeye başladı.
ÜST ÜSTE HEDEFLER
Kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduran yöneticiler yeni bir formül aramaya başladı. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İçelspor ile yapılan görüşmelerin ardından Mersin İdmanyurdu ismi dondurularak birleşme kararı alındı.
Yeni adı İçel İdmanyurdu
ile BAL'da yola devam eden kırmızı şeytanlarda hedef önce 3'üncü Lig'e ardından Süper Lig
'e çıkmak.