Organ kaybı kader değildir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerahi Anabilim Dalları tarafından, Çukurova Onkoplastik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kursu düzenlendi. Hipokrat Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kursa Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Çukurova Meme Hastalıkları Derneği, Ankara Meme Hastalıkları Derneği ve İzmir Meme Hastalıkları Derneği katkıda bulundu. Düzenleme Kurulu adına, Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve Prof. Dr. Gürhan Sakman'ın yaptığı açılış konuşmalarından sonra, toplantının bilimsel oturumlarına geçildi. Bilimsel oturumun ardından, maketler üzerinde pratik uygulamalar yapılarak kurs tamamlandı. Toplantıda; Ankara, İzmir, Mersin ve Adana'dan 15 eğitmen görev aldı. Kurs programına; Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Antakya ve Osmaniye'den 85 kursiyer katıldı. Genel Cerrahi uzmanı eğitmenler, meme kanseri ve ameliyatları alanındaki son gelişmeler konusunda kursiyerleri bilgilendirdiler. Plastik Cerrahi uzmanı eğitmenler ise, meme kanser ameliyatı sonucu organını kaybeden kadınlara, yeniden meme organının kazandırılması konusunda, dünyada yaşanan yeniliklerden ve tekniklerden bahsettiler. Kursiyerlere; hem hastanın kendi dokularıyla hem de silikon balon ve meme protezleri ile yeniden meme yapımı konusunda çağdaş ve güncel bilgiler aktarıldı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, kanser ameliyatı sonrası kadın olmanın ve cinselliğin sembolü olan meme organından yoksun yaşamanın kadınlar için kader olmadığını, organ kaybının meme rekonstrüksiyonu yöntemleriyle tamamen giderilebileceğini ve eskisinden daha estetik bir meme organına kavuşmanın mümkün olabileceğini söyledi. Yavuz, kadının hayatta kaldığı sürece olumsuz organ yokluğu psikolojisini yaşamaması gerektiğini ve bunu başarmak için günümüz imkanlarının yeterli olduğunu belirtti.Kurs eş Başkanı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Sakman ise, erken tanı ile meme kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu dile getirdi. Sakman, kadınlarımızın orta yaştan itibaren kendi meme muayenelerini yapmalarını öğrenmeleri ve en az yılda bir olmak üzere; ultrason, mamografi ve manyetik rezonans tetkiklerini yaptırarak, bir genel cerrahi uzmanı ile görüşmesinin, meme ve hayat kurtarma açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

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