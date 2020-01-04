TOBB Fen Lisesi, SANKO’yu ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

ortamı ve eğitim olanakları hakkında bilgi almak TOBB Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, rehber öğretmenleri Hasan Taş eşliğinde SANKO isteyen lise öğrencilerinin SANKO Üniversitesi'ne ilgileri devam ediyor. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram'la bir araya gelen öğrenciler, fakülteyi yakından tanıma fırsatı buldu. Prof. Dr. Bayram, fakültenin akademik kadrosu, teknik altyapı ve donanımıyla ilgili bir sunum yaparak, öğrencilere Tıp Fakültesi'nde eğitim konusunda bilgiler verdi. Sağlık üniversitesi için hastanede uygulamalı eğitim almanın büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Bayram, "SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin sağladığı imkanlar verdiğimiz eğitim için çok değerli" dedi.