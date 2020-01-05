Şarkılar eşliğinde dans edip eğlendiler

BUGÜN NELER OLDU

KışDönemi eğitim programlarına devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2019 yılının son eğitim atölyesinde yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Dünya, Güneş ve Galaksi-Evren grubu öğrencileri, Kış Dönemi sekizinci hafta atölyesinde uyguladıkları bilimsel ve sosyal eğitimler yanında çeşitli malzemelerden yeni yıl süsleri hazırlayarak kutlama yaptılar. Dünya grubu öğrencileri eğitim programı kapsamında Uzm. Ayşe Buran ile "Arkadaşlarımla İyi Anlaşıyorum" atölyesini gerçekleştirerek yaş gruplarına göre arkadaşları ile ilgili karşılaştıkları güçlükleri ve bu güçlüklere karşı ne gibi önlemler almaları gerektiğini öğrendiler. Güneş Grubu öğrencileri de, Yrd. Doç Süleyman Aşır ile "Kimya Laboratuarında Neler Yapabilirim?" atölyesine katıldılar.