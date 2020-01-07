Reyhanlı Barajı su tutacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Barajlar meselesinin Hatay'ın en önemli meselelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Kışın Amik Ovası'nı taşkınlardan korumak, yazında ovanın sulanması bakımından barajların çok önemli olduğunun altını çizen Yayman, "Hatay'ın haritasına baktığınız zaman bir dikdörtgeni andırıyor" dedi. Yayman, "En yukarıda Tahtaköprü Barajı var, biraz aşağıda Reyhanlı Barajı var ve bu iki barajın havzası, an zamanda Amik gözü havzası. Yani Amik Ovası havzası. Durum böyle olunca biz bu sene 5 milletvekilimiz ile beraber hareket ettik. Şu anda Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajları bitti. Tahtaköprü Barajında su tutuluyordu. Bir hafta içerisinde Reyhanlı Barajı'da su tutmaya başlayacak." dedi. Reyhanlı Barajı'nın su tutma işlemine geç başlanmasının küçük bir pürüzden dolayı geciktiğini belirten Yayman, "Reyhanlı Barajı'nın su tutma işleminin başlaması ile birlikte orada bir köyümüz sulan altında kalacak. Köylülerimizin mağdur olmaması için su tutma işlemini erteledik. Köylülerimize de süre verdik. 1 hafta 1 gün içerisinde köyü boşaltacaklar ve biz Reyhanlı barajında su tutmaya başlayacağız" dedi."Reyhanlı Barajı her yıl aşırı yağışlarla birlikte Amik Ovası'nda yaşanan su taşkınlarını önleyecek. Reyhanlı Barajı bir nehrin üzerinde kurulmuş bir baraj değil. Reyhanlı barajının iki tane su kaynağı olacak. Bunlardan bir tanesi Afrin çayı. Suriye'de Afrin Çayı üzerinde bulunan barajın kapakları kışın açıldığı için Amik Ovası su altında kalıyor" şeklinde konuştu. Hüseyin Yayman, "Biz Afrin Çay'nın suyunu çevirerek, Reyhanlı Barajı'na getireceğiz. Barajın ikinci su kaynağı ise Tahtaköprü barajından Reyhanlı barajına kadar çekilecek olan 37 kilometrelik, izinde 5 kilometrelik iki tane de tünel olan kanal projemiz olacak. Reyhanlı Barajı aynı zamanda Türkiye'nin en uzun seddeli barajı olacak. 10 kilometrelik bir baraj gövdesine sahip olacak ve 500 milyona mal oldu" dedi.Yayman "Samandağ'da yapılan Büyük Karaçay Barajı'da 400 trilyonluk bir proje. Büyük Karaçay barajı Antakya'nın 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Samandağ Ovasını taşkınlardan koruyacak. Yazın tarımsal sulamanın su ihtiyacını karşılayacak. Elektrik Enerjisi üretecek ve Baraj gölü bölgeyi bir turizm destinasyonuna çevirecek. Bunun yanında su arıtma tesisleri de Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (HATSU) devredildi" diye konuştu.

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