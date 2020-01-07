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’lu yüzücü üç birincilik kazandı

Giriş Tarihi: 7.1.2020
SANKO’lu yüzücü üç birincilik kazandı
GAZIANTEP'TE SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk 'Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakası'ndan 3 Türkiye birinciliği ile döndü. İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlara, SANKO Okulları iki yüzücüsü Beril Öztürk ve Nehir Kelleci ile katıldı. YARIŞLARDA Beril Öztürk 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama stilde 3 Türkiye şampiyonluğu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yüzme başarısı ile gurur duyduğunu belirterek, Beril Öztürk, Nehir Kelleci ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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SANKO’lu yüzücü üç birincilik kazandı
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