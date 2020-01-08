Sosyal medyada uyuşturucu paylaşımına gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirdiği öne sürülen zanlıları yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirdiği öne sürülen 9 kişi hakkında çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıların sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Takip sonucunda 9 zanlının sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği tespit edildi. Narkotik ekipleri, özel harekat polisinin de katılımıyla 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana polisi operasyonların devam edeceği bilgisini verdi.