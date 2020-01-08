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Sosyal medyada uyuşturucu paylaşımına gözaltı

’da, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Sosyal medyada uyuşturucu paylaşımına gözaltı
Adana'da sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirdiği öne sürülen zanlıları yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirdiği öne sürülen 9 kişi hakkında çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıların sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Takip sonucunda 9 zanlının sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği tespit edildi. Narkotik ekipleri, özel harekat polisinin de katılımıyla 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana polisi operasyonların devam edeceği bilgisini verdi.
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Sosyal medyada uyuşturucu paylaşımına gözaltı
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