Yılın yenilikçi hemşiresi ödülü Çukurova’ya verildi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'ne bir ödül daha geldi. Çukurova Üniversiteli bilim insanları yaptıkları bilimsel çalışmalarla sıklıkla adında söz ettirirken Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Çetinkaya'nın projesi Doctorclup Awards, 2019'da ilk kez verilen Yılın Yenilikçi Hemşiresi ödülüne layık görüldü. Ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen Doktorclub Awards ödül töreni bu yılda 20 bin 500 sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sektörde farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliğinde Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Çetinkaya da ödüle layık görüldü.