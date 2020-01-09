Dönüşüm sayesinde 115 bin ağaç kurtarıldı

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nin önceki yıllarda başlattığı MÖP-Geri Dönüştürme Projesi'yle 2019 yılı içinde 8 bin 953 ton atık geri dönüştürülerek 115 bin 753 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 2019 yılı boyunca uygulanan projelerle binlerce atığın doğaya zarar vermesinin önüne geçtiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, uyguladıkları projelerle 'sıfır atık' hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Yürüttükleri çalışmalarda çevre kirliliğinin önüne geçmenin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sunmayı da hedeflediklerinin altını çizen Fadıloğlu, geri dönüşüm konusuyla ilgili çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti. Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi (MÖP) ile önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da önemli rakamlara ulaştıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, toplam 8 bin 953 ton katı atık dönüştürdükleri söyledi. Fadıloğlu, "2019'da bin 325 megawaat elektrik, 5 bin 15 ton su, 5 bin 286 metreküp fuel-oil enerjisinden tasarruf yapıldı. Yine bu kapsamda doğaya atılması durumunda büyük zarar oluşturan 213 bin adet atık pil toplandı. En önemli kazanım ise 115 bin 753 ağaç kesilmekten kurtuldu" dedi. Çöplerin toplanması noktasında akıllı toplama sistemine geçtiklerini anlatan Fadıloğlu, "Daha temiz ve etkin katı atık toplama sistemini oluşturma, çevre bilincini ve duyarlılığını arttırma, böylece sürdürülebilir ve yaşanabilir temiz bir çevre oluşturma hedefi doğrultusunda yeraltı çöp konteyneri sistemine geçiyoruz" diye konuştu.

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