Modern Sanat’ta ‘Uçuş’ ile ‘Türk’ün Oku’ sergisi açıldı

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iki sanatçı Almas Nurgozhayev'in "Uçuş", Yerlan Aituarov'un "Türk'ün Oku"adlarını taşıyan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 21 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda açıldı. Açılışa Bakan Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul, "İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır" dedi.