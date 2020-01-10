Çığ altında kalan işçi toprağa verildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom madeninde çalışan 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralı kurtarıldığı çığda, kar altında kalan Veli Bektaş'ında cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altında kalması sonucu yaşamını yitiren diğer işçilerden Yasin Kılıç'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp toprağa verildi. Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınız mevkiinde bulunan krom madeni şantiyesinde çalışan kepçe operatörü Yusuf Delen (37), salı günü saat kapalı olan maden ocağı yolunu açmak amacıyla kepçe ile yola çıktı. Yusuf Delen'den haber alınamaması üzerine işçiler Veli Bektaş (35), Yasin Kılıç (42) ile Eray Minik, (30) operatörü aramak için yaya olarak yola çıktılar ve üzerlerine çığı düştü.Çığın düşmesi sonucu Yasin Kılıç hayatını kaybederken, Eray Minik ise yaralı kurtarıldı, Veli Bektaş'a ise ulaşılamadı. Operatör Yusuf Delen kendi imkanlarıyla bölgeden döndü. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda dün öğleden sonra Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaştı. Çığ altından hafif yaralı olarak kurtarılan Eray Minik ile arama kurtarma çalışmasında soğuktan etkilenen işçilerden Bekir Çalım tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldular. Çığ altında kalması sonucu hayatını kaybeden işçilerden 2 çocuk babası Yasin Kılıç'ın cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kardeşinin maden ocağında şoför olarak çalıştığını belirten acılı ağabey Mehmet Kılıç, gözyaşlarına boğuldu. Yasin Kılıç'ın cenazesi Pozantı ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'ne getirildi. Teslime Kılıç (34), eşinin tabutuna sarılarak, ağladı. Kılıç için düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile ailesi fertleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra Yasin Kılıç'ın cenazesi, toprağa verildi. Öte yandan cansız bedenine ulaşılan maden işçisi Veli Bektaş'ın cenazesinin ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

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