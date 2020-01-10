Devletin şefkat eli dokundu

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Adana'da polis, gecekondu semtlerindeki yoksul çocuklara ulaşıp, onlara kışın soğukta üşümemeleri için mont, yağmurdan da ayakları ıslanmasın diye ayakkabı dağıttı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, anne şefkati gösterdiği çocuklarla yakından ilgilenip, önce onların ayakkabı ve çoraplarını çıkartıp, ayaklarını ıslak mendille özenle sildi, ardından da yeni çorap ve ayakkabılarını giydirip, miniklerin yüzlerini güldürdü. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç malzemelerini dağıtmak için harekete geçti. Çocukların kışın üşümemesi için seferberlik ilan eden polis, onları okullarında ziyaret ederek, önce miniklerin hangi renkleri sevip, nasıl bir ayakkabı istediğini öğrendi. Ardından da söz konusu talep ve istekler doğrultusunda gerekli ihtiyaç malzemeleri, bir sivil toplum kuruluşunun desteğiyle temin edildi.