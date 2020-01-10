Erdemli’nin şampiyon atıcıları

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TÜRKIYE Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun (TAAF) 2019 yılında uygulamaya koyduğu Havalı Silahlar Atıcılık Ligi gençler kategorisinde Erdemlili sporcular Türkiye ligi birinciliği ve ikinciliğini elde etti. Havalı Silahlar Atıcılık Lig müsabakalarınaTopladıkları puanlarla final müsabakasına çıkmaya hak kazanan 160 sporcu madalya için kıyasıya mücadele etti. Gençler müsabakasında Akdeniz Atıcılık ve Avcılık Kulübü sporcusu Erdemlili gençler tüfek 10 metre dalında 60 sporcu ile birincilik için kıyasıya mücadele etti.TAAF Mersin İl Temsilcisi, Akdeniz Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Kılınç, üç yıl önce kurdukları Atıcılık Derneği bünyesinde tüfek dalında İran Türklerinden Rahim Javadi'nin özel eğitmenliğinde çalıştırılan gençlerin geleceğe yönelik umut vermesinden gurur duyduklarını söyledi.