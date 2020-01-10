İki ülke sanatçılarının sergisini Taçoy açacak

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev tarafından hazırlanan iki kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ile Zhanna Nurgerbek'in iki heykel sergisi bugün saat 08.30'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Askarova'ya ait "Sonsuzluğun eşiğinde" adlı 18 eser ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Aliyev'e ait "Benim çocukluğum" adlı 23 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ve Zhanna Nurgerbek'e ait toplam 10 eserden oluşan iki ayrı kişisel heykel sergisi, Bakan Hasan Taçoy tarafından İletişim Fakültesi sergi salonunda açılacak.