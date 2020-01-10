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Soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara dikkat çekti

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara dikkat çekti
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sık görülebileceğini ifade ederek, bu tür hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemlerden bahsetti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ev, okul ortamı gibi kapalı alanlarda, çocukların ve ebeveynlerin solunum yolu ile bulaşan gripal hastalıklara yakalanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sıklığının bu mevsimde arttığını kaydetti.
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