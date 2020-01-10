Tollu: Büyük bir felaket yaşadık

BUGÜN NELER OLDU

Mersin geneline 'Kırmızı kod' vermesinin ardından metrekare yağan 180 kilogramlık yağmur hayatı olumsuz yönde etkileri. Aralıksız süren sağanak yağışın ardından oluşan sel baskınlarına karşı Erdemli Belediyesi 500 personel, 35'i iş makinesi olmak üzere 150 çeşitli araçla sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin geneline Meteoroloji tarafından kırmızı kod verilmesinin ardından oluşabilecek sel taşkınlarına karşı Fen İşleri Müdürü Abdülkadir Altunçiçek idaresinde 500 personel 35 iş makinesi olmak üzere 150 çeşitli ekipmanla aralıksız çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Başkan Tollu, Kaymakam Avni Kula ile birlikte su altında kalan Sağlık Meslek Lisesini de ziyaret ederek okul müdürü Murat Çelik'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Tollu kaymakam Kula ile birlikte Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede Mezarlığı yakınındaki bölgede heyelandan dolayı yıkılan baraka evlerinin altında kalarak yaşamını yitiren İbrahim Öngel'in cenazesine de katıldı.