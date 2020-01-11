CHP’li belediyede komisyon krizi

Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesi'nin önceki gün yapılması gereken komisyon toplantısında CHP'li üyelerinin katılmaması damga vurdu. 16.00'da yapılması gereken meclis öncesi müşterek komisyonuna iddiaya göre belediyede kendilerine ait odada bulunmalarına rağmen CHP'li komisyon üyeleri girmedi. Bu duruma sinirlenen Cumhur İttifakı salonu terk ettikten sonra CHP'liler apar topar komisyon toplantısı yapıp iki maddeyi komisyondan geçirdiler. Saat 17.00'deki meclis toplantısına katılan Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, CHP'li Güngör Geçer ve CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, yapılan eleştiriler üzerine Cumhur İttifakından özür dilediler. AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, Millet İttifakı meclis üyelerinin yaptığı davranışı usulsüzlük ve nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Limoncu, "Kendi grup odalarında belediye ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaparken komisyonda biz onları 45 dakika bekledik. Sonra biz kendi odamıza geçtik. Bize haber vermeden kendileri komisyon odasına gidip toplantı yapıp karar almışlar" dedi. Millet İttifakı'nın komisyonda Cumhur İttifakı meclis üyelerinin bulunmamasından yararlanıp iki maddeyi geçirdiğini ifade eden Limoncu, "Bunlardan bir tanesi Büyükdikili bölgesinde tapu kadastro çalışmasını yapacak 6 tane bilirkişinin belirlenmesiydi. İkincisi ise çok Seyhan İmar A.Ş.'nin sermaye artımıydı. Burada belediye başkanına yetki vermekti. Biz daha önce Seyhan İmar A.Ş.'den ayrıntılı bilgi istemiştik. Müdürün bize bilgi vermesini beklerken meclis üyeleri komisyondan geçiriyorlar. Daha sonra mecliste karar alacaklar. Burada usulsüzlük ve nezaketsizlik var" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU