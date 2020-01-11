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Öğrenciler gelişimi ve sağlığı konusunda eğitildi

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Öğrenciler ergenlik gelişimi ve sağlığı konusunda eğitildi
YAKIN Doğu Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, gençlerin fiziksel ve duygusal gelişimlerini anlamalarına, ergenlik hakkında sağlıklı tutumlar ve olumlu değerler kazandırmaya yönelik 12. sınıf GCE/YKS öğrencilerine yönelik "Ergenlik Gelişimi ve Sağlığı" konulu bir seminer düzenledi. Gençlerin ergenlik gelişimi ve sağlığı ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını gidermeye, sağlıklı ergenlik yaşam konusunda sorumlu davranışlar geliştirmelerine, riskli davranışların azaltılmasına, hayır diyebilme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen seminer, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Şube Amiri, Psikoterapist ve Aile Danışmanı Dr. Güley Abatay ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Selin Bardak tarafından gerçekleştirildi. Seminerde cinsel sağlığa da değinen Dr. Abatay, cinselliğin doğumla başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu belirtti.
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Öğrenciler ergenlik gelişimi ve sağlığı konusunda eğitildi
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