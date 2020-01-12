Adana, Osmaniye, Hatay OSB’leri omuz omuza

ADANA Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü, Adana, Hatay ve Osmaniye organize sanayi bölgeleri arasında iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde tespitini sağlamak, çözüm önerileri geliştirmek ve yönetim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen Bölge OSB'leri Koordinasyon Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya bölgenin organize sanayi odası başkanları katıldı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edilen katılımcılara bölge müdürlüğünce sunulan hizmetler anlatıldı, ardından atıksu arıtma tesisi ve kullanma suyu tesisindeki çalışmalar yerinde incelendi. Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, tesislerin yapımı, kapasitesi ve çalışma prensipleri hakkında detaylı bilgi verdi. Saha gezisinin ardından kamu kurum ve kuruluşların sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla kurulan AOSB Kamu Kampüsü'nde katılımcılara AOSB Proje Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar anlatıldı. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, doluluk oranı yüzde 100 olan bölgenin şu anda 17 milyon metrekarelik bir alanda yer aldığını, yaptıkları yeni yer seçimi ile ileride genişleyerek yaklaşık 23 milyon metrekareye ulaşacağını, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Akpınar, 2020 sonuna kadar tahsis edilmesi planlanan yaklaşık 700 dönümlük arsanın gösterilen ilgi nedeniyle 2019 yılında yatırımcılara tahsis edildiğini kaydetti. Bölge Müdürü Akpınar, bölgede 446 işletmenin faaliyette bulunduğunu, sorunsuz ve sürdürülebilir üretim için tüm imkanları sağlarken sanayicilere sundukları hizmetleri çeşitlendirerek mentörlük görevi üstlendiklerini ifade etti.

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