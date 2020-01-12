Büyükşehir’den beyaz baston desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 7-14 Ocak Dünya Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Elbistan Altı Nokta Körler Derneği'nde beyaz baston hediye etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dernek Başkanı Hasan Kalyoncu ve üyelerle bir araya gelerek sohbet edip beyaz baston hediye etti. Elbistan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hasan Kalyoncu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Bey'i makamında ziyaret ettiğimizde kendisine taleplerimizi iletmiştik. Sağolsun bugün kendileri bizleri ziyaret ederek bütün üyelerimize birer adet beyaz baston hediye ettiler. Bu beyaz bastonlar bizim için hayati önemarz ediyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah başkanımızla daha başka programlarda da birlikte olmak dileği ile Allah'a emanet ediyorum" dedi. Dernek üyeleri ise aldıkları hediyeden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek: "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu anlamlı hediyeden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada esnaflara ve sürücülere de ayrıca seslenmek istiyoruz. Elimizde bu bastonu gören sürücüler lütfen bize korna çalmasınlar, yol versinler. Esnaflarımız da özellikle kaldırım üzerinde bulunan sarı levhaları kapatmasınlar. Bizler bu bastonla o sarı levhalar yardımı ile kimseye muhtaç olmadan yürüyoruz. Ama üzerine eşya falan konulduğunda veya kaldırıma araç park edildiğinde istenmeyen kazalara maruz kalıyoruz" diye konuştular.

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