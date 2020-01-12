Çiftçilere geçmiş olsun ziyareti

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Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, geçen hafta yağan şiddetli yağışlardan dolayı arazileri sulan altında kalan Tarsuslu çiftçilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Milletvekili Şimşek, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile birlikte ilçeye bağlı Kulak, Özel Bahşiş ve Yeşiltepe Mahallelerini ziyaret ederek, aşırı yağışlardan tarlaları sular altında kalan çiftçilerle görüşerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Geçen hafta Mersin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası oluşan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getiren MHP Milletvekili Şimşek, çiftçilerin zararlarının biran önce karşılanması çağrısında bulunurken, konunun Meclis'te de takipçisi olacağının sözünü verdi.