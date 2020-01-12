Güneş, Gaziantep kampını ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, devre arası hazırlıklarını'da sürdürenekibi'nün kampını ziyaret etti.Sumudica ve futbolcularla görüşen Güneş, Gaziantep ekibini şu ana kadar göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik etti.