Kıbrıs Modern Sanat’ta resim ve heykel sergisi

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Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev tarafından hazırlanan iki kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ile Zhanna Nurgerbek'in iki kişisel heykel sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, sanatçılar ve davetliler katıldı.Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kazakistanlı resim sanatçısı Gulnar Askarova ve Azerbaycanlı resim sanatçısı Rafael Aliyev, Kazakistanlı heykel sanatçıları Bagdat Sarsan ve Zhanna Nurgerbek ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptılar