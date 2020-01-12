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Mbılla etame yeniden adana’da

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Mbılla etame yeniden adana’da
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, eski futbolcusu ve şu anda serbest olan forvet Mbilla Etame'yi kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, Başkan Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelerek kendisini turuncubeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Turuncu-beyazlı kulüp Mbilla Etame için "Hoş geldin, ayrılık uzun sürdü, özledik, gözledik. Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta. Dinleyip diyecek çok, fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim" dedi.
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Mbılla etame yeniden adana’da
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