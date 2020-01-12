Nitelikli personel artacak

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'DA MEB 2023 Vizyonu doğrultusunda Hatboru İşletmesi ile Meslek Liselerinin eğitim kalitesinin artırılarak iş gücü arzının işgücü talebi doğrultusunda geliştirilerek nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Valilik Makamımda gerçekleşen törene, Vali Doğan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatboru SAN. ve TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıçlar, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Levent Sekban, Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Soydan Sarcan, Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Abdullah Dinç ve ilgili kurum müdürleri katıldı