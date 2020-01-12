Yaktığı aracın içine lastik atan kundakçı yakalandı

Adana'da kendisine küfrettiğini iddia ettiği Mehmet Ok'un otomobilini yakarak kundaklayan 19 yaşındaki Süleyman D., güvenlik kameraları sayesinde polis tarafından yakalandı. Ok'un arabasını ateşe verirken bir kişinin de hafif ticari aracına da zarar veren genç adam, "Anneme ve babama küfretmişti. Hazmedemedim ve aracını yaktım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Tutuklanan genç adam husumetlisi Ok'un aracının tamamen yanması için çıkma bir otomobil lastiğini arabanın içine attığı güvenli kameraları tarafından kaydedildi.

ŞİKAYET EDİNCE

Olay Yüreğir İlçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesinde 10 Ocak günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ok evinin önündeki otomobilinin yandığını görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye erleri alev topuna dönen aracı söndürürken otomobil sahibi Ok, polise arabayı evine birkaç gün önce hırsızlık yapmak için giren Süleyman D.'yi babasına şikayet ettiği için kundaklanmış olabileceğini söyledi.

ARABANIN İÇİNE KOYDU

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntüleri inceleyen polis, Süleyman D.'nin Mehmet Ok'un otomobilinin kapısını maymuncukla açtıktan sonra aracın içine yanıcı madde döküp ateşe verdiğini belirledi. Görüntülerin devamını izleyen ekipler kundakçının arabanın tamamının yanması için bir süre sonra çıkma bir otomobil lastiğini aracın içine koyduğunu da tespit etti.

"HIRSIZLIK YAPMADIM"

Otomobilleri kundaklayan kişinin kimliğini netleştiren polis, Süleyman D.'yi Dedekorkut Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Emniyete götürülerek sorguya alınan şüpheli Süleyman D., "Kimsenin evine hırsızlık yapmak için girmedim. Mehmet Ok'la daha önce kavga etmiştik. O esnada anneme ve babama küfretti. Sinirlenerek aracına zarar verdim" diyerek kendisini savundu. Mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından adliyeye sevk edilen Demir tutuklandı