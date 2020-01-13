Aydınlık yarınlar için Erdemli el ele

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Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneği Erdemli Şubesinin imzaladıkları bir protokolle Erdemli 'de okul öncesinden lise kademesine kadar eğitim gören dezavantajlı öğrencilerin her türlü eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için "Aydınlık Yarınlar İçin Erdemli El Ele" sloganıyla bir yardım toplama kampanyası başlatıldı. Öğretmenevinde gerçekleştirilen kampanyanın duyurusu Erdemli'deki tüm kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve okullara bir basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "İnsanların doğarken yaşam koşullarını seçme gibi bir şansı yoktur. Bu nedenle zor şartlarda yetişen ve eğitim-öğretim hayatını sürdürmeye çalışan öğrencilerimize yardımcı olmak bizim görevimizdir ve karşılık beklemeden yardımcı olmamız gerekir" dedi.