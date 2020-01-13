Melih ABİ: Fahri müfettişler görevlerini yaparken daha dikkatli olmalı

Hatalı sürücü cezasız olmaz! Hız sınırını aşan, hatalı park eden, otobüs duraklarının içine giren, kırmızı ışıkta geçen sürücülere basın cezayı. Buna kimsenin bir sözü yok. Ama bazı kusurlar vardır, esneklik gerektirir! Özellikle de fahri trafik müfettişlerinin gözünden kaçan! Bu görev bana göre çok önemlidir. Köşemde zaman zaman fahri müfettişlerin yaşadıkları sıkıntıları da dile getiriyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Otobüs duraklarının içine park eden sürücüleri de hem uyarıyor ve hem de şikayet ediyorum. Trafiğin rahat akışını sağlamak adına yardımcı oluyorum. Bu ceza kağıdı Şehitler Bulvarı'nda (Kenan Evren Bulvarı) hazırlanmış. Cezanın içeriği 'yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek!' Yani otobüs durağına yakın bir yere park edilmiş. Şimdi ben bu fahri müfettiş arkadaşa soruyorum. 'Kardeşim indin metreyle mi ölçtün oranın 15 metreden yakın olduğunu!' Bu kadar katı olmak zorunda mısın? Zaten Şehitler Bulvarı'nda ki fahri müfettiş için 'evinin balkonuna çıkıp ceza yazıyor' diyorlar. Bu halk arasında söylenen söz ve benim kulağıma kadar geldi. Yani herkes bu kişiden şikayetçi. Otobüs durağına park edersin ya da park yapılmaz levhası olan yere aracını koyarsın yaz cezayı. Kimsenin söyleyecek sözü yok. Ama böyle ceza olmaz ki... İntikam mı alıyorsun sen!EskiBaraj da saati ve dereceyi gösteren bir totem var. Bir süreden beri bozuk. Geçtiğimiz günlerde yazmıştık. Yapan eden olmamış. Okurumuz tekrar fotoğrafını çekip göndermiş. Hala aynı şekilde duruyor. Saatli totemi süs olarak mı kullanıyorsun başkan? Madem bozuk saati onarmayacaksın kaldır bari. İnsanları yanıltmaya ne hakkın var?

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