Ressam Kırdı, 69’uncu kişisel sergisini açtı

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BUGÜN NELER OLDU

usta ismi Hasan Kırdı, 69'uncu kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtı. Sergide, ressamın 22 eseri beğeniye sunuldu. Daha önce MTSO Sanat Galerisinde dört kez sergi açan sanatçı Hasan Kırdı, kendi sanat tekniğiyle hazırladığı 22 eserini Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. Antalyalı ressamın sergi açılışına, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Darıcı, Genel Sekreter Kadir Dölek ile çok sayıda davetli katıldı. Kırdı, küçük yaşlarda başladığı resmi bugüne kadar tutkuyla yaptığını söyledi. Kırdı, "Her resmin bir hikayesi vardır" dedi. Sergi, 23 Ocak'a kadar açık kalacak.