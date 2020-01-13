Uludağ: İstihdama katkı sağlıyoruz

Adana'da Sarıçam Belediyesi ile Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle yapılan proje kapsamında, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan 155 kursiyere sertifikaları verildi. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, bu tür kursların amacının Sarıçam'da yaşayan işsizlerin yanı sıra, Adana ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamak olduğunu söyledi.Nikah Salonu'nda, gerçekleşen sertifika töreni, Başkan Bilal Uludağ'ın yanı sıra KOSGEB Müdürü Mehmet Eren, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyhan Çelik, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Engin Dücan, Sarıçam İlçe Ocak Başkanı Seyfettin Göndoğdu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan KOSGEB Müdürü Mehmet Eren "Girişimci sayısı ne kadar çok artarsa ülke ekonomisine katkı da artar. Burada çok sayıda girişimcinin olması bizim için ayrı bir mutluluk. Bizler de KOSGEB desteği ile eğitimler vererek girişimcilerin artmasına katkı koyduk. Vizyon ve hedefinizi belirleyin ve o doğrultuda hareket ederek planınızı yapın. Sayın Başkan Bilal Uludağ'a desteklerinden dolayı sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin önemine vurgu yapan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Engin Dücan da, "Ülkemiz için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, katma değer üreten yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi büyük önem taşımaktadır" dedi.Uludağ, "12 grupta planladığımız Uygulamalı Girişimcilik Kurslarımızı 155 girişimci adayımızla tamamladık. Sarıçam'da işsizliği sona erdirme gayretini amaç edinmiş belediyemiz için, kursumuza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Bilhassa kadınlarımızın çalışma hayatında aktif rol almaları önceliğimiz olup kursumuzda yer alan kadın girişimci adayı sayısı da gurur verici oldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU