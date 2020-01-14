Drift atana ceza yağdı

BUGÜN NELER OLDU

drift atarak trafik guvenligini tehlikeye atan veya kural ihlal eden 620 araca ceza kesildi, 98'i trafikten men edildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Ocak günü yapılan kontrollerde; kontrol edilen 3 bin 734 araçtan drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve diğer trafik kurallarını ihlal eden, 620 araca işlem yapıldı. Araçlardan 98'i trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, trafikte kurallarai ihlal ederek hem kendilerinin hem de diğer araçlardaki vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücülere müsamaha gösternediklerini söyledi Zeybek, herkesin trafik kurallarına uymak zorunda olduğunu hatırlatarak, önceki gün yaptıkları deneyimlerde 620 araca işlem yapıldığını, 98 aracın da bağlanarak trafikten men edildiğini açıklattı.